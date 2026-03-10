Vola a Francoforte Siemens Energy

leader delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,75%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 155,5 Euro con prima area di resistenza vista a 158,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 153,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)