Continental prevede margine EBIT in crescita nel 2026 nonostante contesto ancora volatile

(Teleborsa) -, colosso tedesco degli pneumatici,, trainato dalla forte crescita del business degli pneumatici premium da 18 pollici e oltre, dal previsto calo dei prezzi delle materie prime e da una prevista ripresa dei mercati industriali nella seconda metà dell'anno. Allo stesso tempo, il contesto economico rimane difficile a causa, tra gli altri fattori, delle persistenti barriere commerciali. Nel complesso, Continental prevede un fatturato consolidato compreso tra circa 17,3 e 18,9 miliardi di euro e un margine EBIT rettificato compreso tra circa l'11,0 e il 12,5%. Il free cash flow rettificato è previsto tra circa 0,8 e 1,2 miliardi di euro.Come precedentemente annunciato, Continental hain termini di fatturato e margine EBIT rettificato sia per il Gruppo che per il settore Pneumatici nel 2025. L'utile netto prima degli effetti speciali non monetari è stato pari a 1,1 miliardi di euro. Su questa base, il board propone un dividendo di 2,70 euro per azione."Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi per il Gruppo Continental e per la divisione Pneumatici nel 2025 e raggiunto traguardi chiave nel nostro riallineamento: lo spin-off die la vendita di OESL completata a febbraio. Quest'anno, con la prevista vendita di ContiTech e la focalizzazione di Continental sul business degli pneumatici, stiamo entrando nella fase finale del nostro riallineamento strategico", ha dichiarato il CEO Christian Kotz.Nel 2025 Continental ha generato unconsolidato di 19,7 miliardi di euro (2024: 20,1 miliardi di euro, -2,0%). Prima degli effetti dei tassi di cambio e delle variazioni di perimetro, ha registrato una crescita organica del fatturato dello 0,8%. Il suo risultato operativo rettificato è stato di 2,0 miliardi di euro (2024: 2,2 miliardi di euro, -8,0%), corrispondente a un margine EBIT rettificato del 10,3% (2024: 11,0%).L'utile netto prima degli effetti speciali non monetari è stato di 1,1 miliardi di euro. L'per il 2025 è stato di -165 milioni di euro (2024: 1,2 miliardi di euro). Come già annunciato a novembre, gliderivanti dallo spin-off di Aumovio e dalla prevista cessione di OESL hanno avuto un impatto negativo di 1,2 miliardi di euro sull'EBIT. Sono esclusi dall'EBIT rettificato e sono non monetari, il che significa che non incidono sul flusso di cassa. Il free cash flow rettificato è stato di 959 milioni di euro (2024: 598 milioni di euro, +60,4%)."Nel complesso, abbiamo ottenuto un buon risultato operativo rettificato nel 2025, nonostante un contesto difficile. Solo nel settore Pneumatici, l'onere tariffario ha superato i 100 milioni di euro. A questo si sono aggiunti gli effetti negativi dei tassi di cambio. Senza questi oneri aggiuntivi, gli utili del settore Pneumatici sarebbero stati significativamente superiori rispetto all'anno precedente - ha affermato il- Queste sfide non scompariranno quest'anno. Tuttavia, grazie alle misure adottate, alla nostra solidità operativa, ai nostri eccellenti prodotti e alla forza del nostro marchio, puntiamo ad aumentare gli utili nel 2026 nonostante il contesto difficile. Prevediamo inoltre un sostegno derivante dal calo dei prezzi delle materie prime e da una ripresa nei nostri mercati industriali nella seconda metà dell'anno".