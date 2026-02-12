Restaurant Brands, ricavi e utili oltre le previsioni nel quarto trimestre

Restaurant Brands International

(Teleborsa) -, holding multinazionale canadese-statunitense di fast food, ha archiviato il quarto trimestre 2025, conclusosi il 31 dicembre, conLa società madre di marchi come Burger King e Tim Hortons ha registrato undi 0,96 dollari, contro i 0,95 dollari previsti dal consensus LSEG, e in crescita del 17,8% rispetto ai 0,81 dollari del quarto trimestre 2024.Ilè aumentato del 7,4%, raggiungendo i 2,47 miliardi di dollari, contro i 2,41 miliardi previsti. Escludendo le fluttuazioni valutarie e le vendite dei ristoranti che l'azienda prevede di riaffiliare, il fatturato organico di Restaurant Brands è aumentato del 6,5%.Lesono aumentate del 3,1%, trainate dalla forte crescita internazionale.La catena canadese di caffèha registrato una crescita delle vendite a parità di punti vendita del 2,9%, sebbene Wall Street prevedesse un aumento del 3,8%, secondo StreetAccount. Tim Hortons ha rappresentato il 46% del fatturato complessivo di Restaurant Brands durante il trimestre.ha registrato una crescita complessiva delle vendite a parità di punti vendita del 2,7%, superando le stime di StreetAccount del 2,4%.è stato il fanalino di coda del portafoglio di Restaurant Brands. Le sue vendite a parità di punti vendita sono diminuite del 4,8%, un calo più netto rispetto al calo del 2,4% previsto da Wall Street.Il Cda ha dichiarato undi 0,65 dollari per azione ordinaria e unità convertibile di RBI LP per il. Il dividendo sarà pagabile il 2 aprile 2026 agli azionisti e ai titolari di quote registrati alla chiusura delle attività del 19 marzo 2026. RBI ha inoltre annunciato undi 2,60 dollari per azione ordinaria RBI e per unità convertibile di RBI LP per il 2026.RBI continua a prevedere che a lungo termine in media, dal, leaumenteranno di oltre il 3% e la crescita organica dell'sarà superiore all'8%. Inoltre, la Società continua a prevedere una crescita netta dei ristoranti di oltre il 5% verso la fine del periodo di previsione.