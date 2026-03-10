Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario britannico
, con una variazione percentuale del 3,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lloyds Banking Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lloyds Banking Group
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9753 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9917. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9679.
