Milano 13:42
44.942 +2,08%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:42
10.391 +1,38%
Francoforte 13:42
23.873 +1,98%

Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario britannico, con una variazione percentuale del 3,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lloyds Banking Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lloyds Banking Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9753 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9917. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9679.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```