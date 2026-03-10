Milano 13:43
Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per ACS
(Teleborsa) - Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios, che lievita del 3,09%.

Il trend della società di costruzioni spagnola mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 107,7 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 105,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 104,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
