Madrid: giornata depressa per ACS

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Actividades de Construccion y Servicios , che mostra un decremento del 2,39%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 107,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 109,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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