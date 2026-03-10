Parigi: scambi al rialzo per Credit Agricole

banca francese

CAC40

Credit Agricole

indice di Parigi

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,44%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,01 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)