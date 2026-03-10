Milano 13:49
Parigi: scambi al rialzo per Credit Agricole

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la banca francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Credit Agricole rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,01 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
