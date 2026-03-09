Parigi: andamento negativo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Retrocede la banca francese
, con un ribasso del 2,56%.
La tendenza ad una settimana di Credit Agricole
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico dell'Istituto di credito francese
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)