Ferrari sospende temporaneamente le consegne in Medio Oriente

(Teleborsa) - Ferrari , casa automobilistica di Maranello che fa parte del FTSE MIB, ha temporaneamente sospeso le consegne in Medio Oriente in conseguenza del conflitto nell'area.



"Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi in Medio Oriente e le possibili ripercussioni sulla nostra attività. In questa fase, abbiamo temporaneamente sospeso le consegne in quella zona, pur continuando a gestire alcune consegne via aerea", ha detto la società in una nota.

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