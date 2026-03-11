Milano 17:35
Droni colpiscono serbatoi di carburante nel porto di Salalah, in Oman

Medio Oriente, Maersk ridistribuisce carburante per garantire i rifornimenti alle sue navi
(Teleborsa) - Il gruppo di trasporto container Maersk ha dichiarato mercoledì di aver ridistribuito il carburante per garantire i rifornimenti alle sue navi, mentre la guerra in Iran interrompe il flusso e lo stoccaggio di carburante marittimo in Medio Oriente, dove la compagnia danese ha anche 10 navi bloccate nel Golfo.

"Stiamo ridistribuendo proattivamente il carburante per garantire che le navi possano continuare a rifornirsi dove necessario e mantenere la nostra rete oceanica funzionante senza interruzioni", ha dichiarato un portavoce di Maersk.

Mercoledì, dei droni hanno colpito gli impianti di stoccaggio del petrolio nel porto di Salalah, secondo quanto riferito da una società di sicurezza e da Oman TV. L'agenzia di stampa statale dell'Oman, citando un funzionario del Ministero dell'Energia, ha affermato che non si sono verificate interruzioni nella continuità delle forniture di petrolio o derivati ??del petrolio nel Paese.

Maersk ha dichiarato separatamente di aver sospeso tutte le operazioni nel porto di Salalah mercoledì fino a nuovo avviso in risposta a "un incidente in corso vicino al terminal merci generali". Non ha fornito ulteriori dettagli.
