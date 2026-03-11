Medio Oriente, Maersk ridistribuisce carburante per garantire i rifornimenti alle sue navi

Maersk

(Teleborsa) - Il gruppo di trasporto containerha dichiarato mercoledì di averper garantire i rifornimenti alle sue navi, mentre la guerra in Iran interrompe il flusso e lo stoccaggio di carburante marittimo in Medio Oriente, dove la compagnia danese ha anche"Stiamo ridistribuendo proattivamente il carburante per garantire che le navi possano continuare a rifornirsi dove necessario e mantenere la nostra rete oceanica funzionante senza interruzioni", ha dichiarato un portavoce di Maersk.Mercoledì, deihanno colpito glidel petrolio nel, secondo quanto riferito da una società di sicurezza e da Oman TV. L'agenzia di stampa statale dell'Oman, citando un funzionario del Ministero dell'Energia, ha affermato che non si sono verificate interruzioni nella continuità delle forniture di petrolio o derivati ??del petrolio nel Paese.Maersk ha dichiarato separatamente di avermercoledì fino a nuovo avviso in risposta a "un incidente in corso vicino al terminal merci generali". Non ha fornito ulteriori dettagli.