Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:28
24.984 +0,07%
Dow Jones 20:28
47.761 +0,04%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Piazza Affari: al centro degli acquisti il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In forte aumento il comparto beni industriali a Milano, che con il suo +2,41% avanza a quota 85.522,61 punti.
