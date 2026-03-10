Milano 13:54
Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,55%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Telecom rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,5912 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,6008. Il peggioramento dell'azienda telefonica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,5864.

