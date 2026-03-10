Milano 13:56
45.036 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:56
10.408 +1,55%
Francoforte 13:56
23.921 +2,19%

SILVER del 9/03/2026

Finanza
SILVER del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,43%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 88,96, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 83,86. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 94,06.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```