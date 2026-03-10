SILVER del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,43%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 88,96, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 83,86. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 94,06.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)