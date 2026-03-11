Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo
Vigoroso rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,73%.
Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 45.750, mentre i supporti sono stimati a 44.445. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47.055.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)