Milano 11:12
44.819 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:12
10.323 -0,86%
Francoforte 11:12
23.615 -1,48%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Vigoroso rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,73%.

Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 45.750, mentre i supporti sono stimati a 44.445. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47.055.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
