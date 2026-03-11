Milano 11:12
Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile -0,15%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3348. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3456. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3564.


