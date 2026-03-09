Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:36
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:36
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,48% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 43.500,97 punti

In breve, Finanza
Milano, in perdita dell'1,48% alle 13:00, tratta in ribasso a 43.500,97 punti.
