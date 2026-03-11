Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:06
24.988 +0,12%
Dow Jones 18:06
47.408 -0,63%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,95%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 44.772,96 punti

In breve, Finanza
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 44.772,96 punti.
