Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:06
24.988 +0,12%
Dow Jones 18:06
47.408 -0,63%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dell'1,37%

Il DAX termina a 23.640,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dell'1,37%
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dell'1,37% e chiude a 23.640,03 punti.
Condividi
```