Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:06
24.856 -0,66%
Dow Jones 18:06
47.382 -1,19%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,94%

Il DAX archivia la giornata a 23.591,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,94%
Ribasso per Francoforte, in flessione dello 0,94%, termina le contrattazioni a 23.591,03 punti.
Condividi
```