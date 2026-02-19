Milano
17:35
45.794
-1,22%
Nasdaq
18:22
24.823
-0,30%
Dow Jones
18:22
49.427
-0,48%
Londra
17:35
10.627
-0,55%
Francoforte
17:35
25.044
-0,93%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 18.38
Home Page
/
Notizie
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,93%
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,93%
Il DAX termina a 25.043,57 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 17.43
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dello 0,93% e chiude a 25.043,57 punti.
Condividi
Titoli e Indici
Germany DAX
-1,03%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto