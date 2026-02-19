Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:22
24.823 -0,30%
Dow Jones 18:22
49.427 -0,48%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,93%

Il DAX termina a 25.043,57 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per Francoforte, che retrocede dello 0,93% e chiude a 25.043,57 punti.
