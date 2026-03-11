Milano 11:14
Borsa: Francoforte apre in ribasso dell'1,02%

Il DAX avvia la giornata a 23.725,21 punti

In breve, Finanza
L'Indice della Borsa di Francoforte in sensibile calo dell'1,02%, a quota 23.725,21 in apertura.
