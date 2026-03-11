Milano 14:52
44.758 -0,98%
Nasdaq 14:52
25.000 +0,17%
Dow Jones 14:52
47.403 -0,64%
Londra 14:52
10.320 -0,89%
Francoforte 14:52
23.658 -1,30%

Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,39%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 25.053,24 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,39%, dopo aver aperto a quota 25.053,24.
