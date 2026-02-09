Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.268,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,77%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 25.268,14 punti.
