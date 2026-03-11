Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:06
24.988 +0,12%
Dow Jones 18:06
47.408 -0,63%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,56%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 10.353,77 punti.
