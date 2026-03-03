Milano
10:53
44.594
-3,64%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:53
10.521
-2,40%
Francoforte
10:53
23.826
-3,30%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 11.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Societe Generale, scendono le quotazioni a Parigi
Societe Generale, scendono le quotazioni a Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 09.50
In forte ribasso la
big bank francese
, che mostra un -5,47%.
Condividi
Leggi anche
Societe Generale, quotazioni in calo a Parigi
Parigi: in calo Societe Generale
Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
Parigi: vendite diffuse su Societe Generale
Titoli e Indici
Societe Generale
-4,35%
Altre notizie
Parigi: in calo Societe Generale
Societe Generale, quotazioni in calo a Parigi
Parigi: andamento rialzista per Societe Generale
Parigi: in calo Societe Generale
Societe Generale scambia in rosso a Parigi
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto