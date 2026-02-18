Intesa Sanpaolo, partecipazioni in ETF bitcoin per 96 milioni di dollari a fine 2025

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -detenevaalla fine dello scorso anno. Lo scrive Bloomberg, citando un documento depositato dalla banca italiana presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. In particolare, l'istituto di credito deteneva cinque posizioni spot in ETF Bitcoin, tra cui 72,6 milioni di dollari nell'ARK 21Shares Bitcoin ETF e 23,4 milioni di dollari nell'iShares Bitcoin Trust.Inoltre, aveva una partecipazione di 4,3 milioni di dollari nell'ETF BitwiseStaking e un'opzione put su, il principale detentore corporate di Bitcoin. Segnalata anche una partecipazione indel valore di 4,4 milioni di dollari, azioni per 3,6 milioni di dollari in, una posizione di 1,4 milioni di dollari in, 347.400 dollari ine 49.900 dollari inIntesa ha detto a Criptovaluta.it che si tratta diLa banca italiana ha istituito undi trading di criptovalute all'interno della divisione CIB nel, mentre l'anno scorso ha effettuato il suo primo acquisto spot di Bitcoin (1 milione di euro).