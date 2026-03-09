SYS-DAT, acquistate azioni proprie per oltre 150 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 32.678 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 4,66 euro e per un controvalore
pari a 152.417,76 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 9 marzo SYS-DAT detiene 340.979 azioni proprie, corrispondenti all'1,0899% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
si muove al ribasso, con i prezzi allineati a 4,56 euro, per una discesa del 2,98%.