Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 20:52
24.959 +0,01%
Dow Jones 20:52
47.429 -0,58%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Fed, Morgan Stanley avverte: shock petrolifero potrebbe allungare i tempi del prossimo taglio tassi

Banche, Finanza
Fed, Morgan Stanley avverte: shock petrolifero potrebbe allungare i tempi del prossimo taglio tassi
(Teleborsa) - Secondo Morgan Stanley, la Federal Reserve riprenderà probabilmente a tagliare i tassi di interesse già a giugno, sebbene vi sia il rischio che tale mossa possa essere ritardata dallo shock petrolifero causato dalla guerra in Iran.

La banca d'affari conferma la sua precedente previsione secondo cui la Fed effettuerà due tagli di un quarto di punto percentuale quest'anno, il primo a giugno e il secondo a settembre, nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia minacci di peggiorare l'inflazione. Tuttavia, gli economisti intravedono la possibilità che la Fed possa posticipare il primo taglio a settembre, o addirittura a dicembre, il che potrebbe fare slittare il secondo al 2027.

L'attacco USA-Israele all'Iran ha scosso i mercati e fatto salire drasticamente il prezzo del petrolio, con il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì. Ciò ha messo in dubbio i tempi di un nuovo allentamento monetario da parte della Fed, con il mercato dei futures che ora sconta un solo movimento di un quarto di punto quest'anno, molto probabilmente alla riunione di ottobre.

Nonostante il presidente Donald Trump abbia affermato negli ultimi giorni che la guerra con l'Iran finirà "presto" e l'Agenzia Internazionale per l'Energia abbia concordato mercoledì di svincolare la cifra record di 400 milioni di barili dalle riserve di emergenza, i prezzi del petrolio sono rimasti comunque elevati, con il greggio Brent scambiato oltre i 90 dollari al barile.

"A nostro avviso, gli attuali prezzi di mercato riflettono l'elevata incertezza sulla durata del conflitto e il riconoscimento che il modo in cui la Fed risponderà diventerà più chiaro solo con i dati e il passare del tempo", hanno affermato mercoledì in una nota gli economisti di Morgan Stanley.
Condividi
```