Fed, Morgan Stanley avverte: shock petrolifero potrebbe allungare i tempi del prossimo taglio tassi

(Teleborsa) - Secondo Morgan Stanley
, la Federal Reserve
riprenderà probabilmente a tagliare i tassi di interesse
già a giugno
, sebbene vi sia il rischio che tale mossa possa essere ritardata dallo shock petrolifero
causato dalla guerra in Iran.
La banca d'affari conferma la sua precedente previsione secondo cui la Fed effettuerà due tagli di un quarto di punto
percentuale quest'anno, il primo a giugno e il secondo a settembre, nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia minacci di peggiorare l'inflazione. Tuttavia, gli economisti intravedono la possibilità che la Fed possa posticipare il primo taglio
a settembre, o addirittura a dicembre, il che potrebbe fare slittare il secondo al 2027.
L'attacco USA-Israele all'Iran
ha scosso i mercati e fatto salire drasticamente il prezzo del petrolio, con il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì. Ciò ha messo in dubbio i tempi
di un nuovo allentamento monetario da parte della Fed, con il mercato dei futures che ora sconta un solo movimento di un quarto di punto quest'anno
, molto probabilmente alla riunione di ottobre
.
Nonostante il presidente Donald Trump abbia affermato negli ultimi giorni che la guerra con l'Iran finirà "presto"
e l'Agenzia Internazionale per l'Energia
abbia concordato mercoledì di svincolare la cifra record di 400 milioni di barili
dalle riserve di emergenza
, i prezzi del petrolio sono rimasti comunque elevati
, con il greggio Brent scambiato oltre i 90 dollari al barile.
"A nostro avviso, gli attuali prezzi di mercato riflettono l'elevata incertezza
sulla durata del conflitto e il riconoscimento che il modo in cui la Fed risponderà diventerà più chiaro solo con i dati e il passare del tempo", hanno affermato mercoledì in una nota gli economisti di Morgan Stanley.