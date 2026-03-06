Usa, BofA: improbabile che conflitto con l’Iran faccia deragliare economia

Bank of America

(Teleborsa) - Secondo gli analisti di, è improbabile che ilche coinvolge l’deragli significativamente l’economia statunitense nel breve termine. Tuttavia, gli analisti ha avvertito che diversi canali potrebbero amplificare l’impatto qualora i prezzi dell’energia subissero un aumento brusco e prolungato.Il rischio principale individuato da BofA è uno "shock deiampio e persistente", capace di ripercuotersi su consumi e investimenti. Tale shock potrebbe essere esacerbato da una contrazione della spesa dei redditi alti (causata da vendite sui mercati azionari), da una debolezza dei redditi bassi (dovuta all'aumento delle morosità) e da strozzature nelle spese in conto capitale legate all'Sul fronte della, Bank of America ritiene che l'aumento deimanterrà la Federal Reserve in una posizione cauta. "Nel breve termine, i prezzi del petrolio più elevati dovrebbero mantenere la Fed fermamente ferma sui tassi", hanno sottolineato gli analisti. Tuttavia, se iiniziassero a pesare eccessivamente sulla domanda finale, la Fed potrebbe assumere un atteggiamento più accomodante (dovish) nel medio periodo.Oltre alla, i mercati monitoreranno i dati sull'di febbraio: BofA prevede una crescita modesta dello 0,3% mensile sia per l'indice dei prezzi al consumo (CPI) generale che per quello core.