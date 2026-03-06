Milano 14:41
44.228 -0,85%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 14:41
10.327 -0,84%
Francoforte 14:41
23.605 -0,89%

Usa, BofA: improbabile che conflitto con l’Iran faccia deragliare economia

Finanza
Usa, BofA: improbabile che conflitto con l’Iran faccia deragliare economia
(Teleborsa) - Secondo gli analisti di Bank of America, è improbabile che il conflitto che coinvolge l’Iran deragli significativamente l’economia statunitense nel breve termine. Tuttavia, gli analisti ha avvertito che diversi canali potrebbero amplificare l’impatto qualora i prezzi dell’energia subissero un aumento brusco e prolungato.

Il rischio principale individuato da BofA è uno "shock dei prezzi energetici ampio e persistente", capace di ripercuotersi su consumi e investimenti. Tale shock potrebbe essere esacerbato da una contrazione della spesa dei redditi alti (causata da vendite sui mercati azionari), da una debolezza dei redditi bassi (dovuta all'aumento delle morosità) e da strozzature nelle spese in conto capitale legate all'intelligenza artificiale.

Sul fronte della politica monetaria, Bank of America ritiene che l'aumento dei costi energetici manterrà la Federal Reserve in una posizione cauta. "Nel breve termine, i prezzi del petrolio più elevati dovrebbero mantenere la Fed fermamente ferma sui tassi", hanno sottolineato gli analisti. Tuttavia, se i costi energetici iniziassero a pesare eccessivamente sulla domanda finale, la Fed potrebbe assumere un atteggiamento più accomodante (dovish) nel medio periodo.

Oltre alla geopolitica, i mercati monitoreranno i dati sull'inflazione di febbraio: BofA prevede una crescita modesta dello 0,3% mensile sia per l'indice dei prezzi al consumo (CPI) generale che per quello core.
Condividi
```