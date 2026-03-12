RWE: utile 2025 a 1,8 miliardi e piano da 35 miliardi con focus sul gas

RWE

(Teleborsa) -ha chiuso l'centrando la parte alta delle proprie stime, nonostante una flessione del 22% dell'utile netto rispetto ai record dell'anno precedente. Il colosso energetico tedesco ha riportato undie un, riflettendo la normalizzazione dei margini elettrici dopo le eccezionali turbolenze dei mercati passati. Il calo più significativo è stato registrato nella divisione Generazione Flessibile, dove l'EBITDA è sceso a 1,41 miliardi di euro. Questo risultato è stato sostenuto da unadiderivante dalla vendita di un sito per data center nel Regno Unito; senza tale operazione, il segmento sarebbe scivolato sotto la soglia minima prevista di 1 miliardo.Anche il compartoha visto i profitti dimezzarsi a 339 milioni di euro, mentre l’Eolico Onshore e il Solare hanno parzialmente compensato le perdite salendo a 1,74 miliardi grazie ai nuovi impianti e ai prezzi favorevoli negli Stati Uniti.Sulla scia di questi risultati, RWE ha delineato un imponentedaentro il 2031, ponendo la generazione aal centro della strategia di crescita insieme alle. Quasi la metà di queste risorse, pari a 17 miliardi di euro, è destinata agliper aggiungere capacità a gas per i picchi di domanda. Altri 9 miliardi di euro sono riservati a progetti a gas e batterie in Germania, inclusi fino a 3 gigawatt di centrali predisposte per l’idrogeno in attesa di gare governative. L'entro il 2031, con una crescita media annua composta del 12%.Laresta solida, con un indebitamento netto die un rapporto di leva finanziaria a 2,1, ben al di sotto del tetto autoimposto dalla società. Per l'esercizio 2025 è stato proposto un, in aumento di 0,10 euro rispetto all'anno precedente.Per il futuro, RWE ha fissato come obiettivo incrementi annuali della cedola del 10%. Per il 2026, l'azienda prevede un miglioramento deigrazie alla messa in funzione di nuovi parchi eolici, solari e sistemi di accumulo, stimando un EBITDA rettificato compreso tra 5,2 e 5,8 miliardi di euro.