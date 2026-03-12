Milano 10:42
44.685 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:42
10.317 -0,36%
Francoforte 10:40
23.606 -0,14%

RWE: utile 2025 a 1,8 miliardi e piano da 35 miliardi con focus sul gas

Finanza
RWE: utile 2025 a 1,8 miliardi e piano da 35 miliardi con focus sul gas
(Teleborsa) - RWE ha chiuso l'esercizio 2025 centrando la parte alta delle proprie stime, nonostante una flessione del 22% dell'utile netto rispetto ai record dell'anno precedente. Il colosso energetico tedesco ha riportato un EBITDA adjusted di 5,1 miliardi di euro e un utile netto adjusted di 1,80 miliardi, riflettendo la normalizzazione dei margini elettrici dopo le eccezionali turbolenze dei mercati passati. Il calo più significativo è stato registrato nella divisione Generazione Flessibile, dove l'EBITDA è sceso a 1,41 miliardi di euro. Questo risultato è stato sostenuto da una plusvalenza una tantum di 225 milioni di euro derivante dalla vendita di un sito per data center nel Regno Unito; senza tale operazione, il segmento sarebbe scivolato sotto la soglia minima prevista di 1 miliardo.

Anche il comparto Supply & Trading ha visto i profitti dimezzarsi a 339 milioni di euro, mentre l’Eolico Onshore e il Solare hanno parzialmente compensato le perdite salendo a 1,74 miliardi grazie ai nuovi impianti e ai prezzi favorevoli negli Stati Uniti.

Sulla scia di questi risultati, RWE ha delineato un imponente piano di espansione da 35 miliardi di euro netti entro il 2031, ponendo la generazione a gas al centro della strategia di crescita insieme alle rinnovabili. Quasi la metà di queste risorse, pari a 17 miliardi di euro, è destinata agli Stati Uniti per aggiungere capacità a gas per i picchi di domanda. Altri 9 miliardi di euro sono riservati a progetti a gas e batterie in Germania, inclusi fino a 3 gigawatt di centrali predisposte per l’idrogeno in attesa di gare governative. L'obiettivo finale è portare l'utile per azione a 4,40 euro entro il 2031, con una crescita media annua composta del 12%.

La struttura patrimoniale resta solida, con un indebitamento netto di 10,9 miliardi di euro e un rapporto di leva finanziaria a 2,1, ben al di sotto del tetto autoimposto dalla società. Per l'esercizio 2025 è stato proposto un dividendo di 1,20 euro per azione, in aumento di 0,10 euro rispetto all'anno precedente.

Per il futuro, RWE ha fissato come obiettivo incrementi annuali della cedola del 10%. Per il 2026, l'azienda prevede un miglioramento dei risultati operativi grazie alla messa in funzione di nuovi parchi eolici, solari e sistemi di accumulo, stimando un EBITDA rettificato compreso tra 5,2 e 5,8 miliardi di euro.
Condividi
```