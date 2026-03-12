RWE: utile 2025 a 1,8 miliardi e piano da 35 miliardi con focus sul gas

(Teleborsa) - RWE
ha chiuso l'esercizio 2025
centrando la parte alta delle proprie stime, nonostante una flessione del 22% dell'utile netto rispetto ai record dell'anno precedente. Il colosso energetico tedesco ha riportato un EBITDA adjusted
di 5,1 miliardi di euro
e un utile netto adjusted di 1,80 miliardi
, riflettendo la normalizzazione dei margini elettrici dopo le eccezionali turbolenze dei mercati passati. Il calo più significativo è stato registrato nella divisione Generazione Flessibile, dove l'EBITDA è sceso a 1,41 miliardi di euro. Questo risultato è stato sostenuto da una plusvalenza una tantum
di 225 milioni di euro
derivante dalla vendita di un sito per data center nel Regno Unito; senza tale operazione, il segmento sarebbe scivolato sotto la soglia minima prevista di 1 miliardo.
Anche il comparto Supply & Trading
ha visto i profitti dimezzarsi a 339 milioni di euro, mentre l’Eolico Onshore e il Solare hanno parzialmente compensato le perdite salendo a 1,74 miliardi grazie ai nuovi impianti e ai prezzi favorevoli negli Stati Uniti.
Sulla scia di questi risultati, RWE ha delineato un imponente piano di espansione
da 35 miliardi di euro netti
entro il 2031, ponendo la generazione a gas
al centro della strategia di crescita insieme alle rinnovabili
. Quasi la metà di queste risorse, pari a 17 miliardi di euro, è destinata agli Stati Uniti
per aggiungere capacità a gas per i picchi di domanda. Altri 9 miliardi di euro sono riservati a progetti a gas e batterie in Germania, inclusi fino a 3 gigawatt di centrali predisposte per l’idrogeno in attesa di gare governative. L'obiettivo finale è portare l'utile per azione a 4,40 euro
entro il 2031, con una crescita media annua composta del 12%.
La struttura patrimoniale
resta solida, con un indebitamento netto di 10,9 miliardi di euro
e un rapporto di leva finanziaria a 2,1, ben al di sotto del tetto autoimposto dalla società. Per l'esercizio 2025 è stato proposto un dividendo di 1,20 euro per azione
, in aumento di 0,10 euro rispetto all'anno precedente.
Per il futuro, RWE ha fissato come obiettivo incrementi annuali della cedola del 10%. Per il 2026, l'azienda prevede un miglioramento dei risultati operativi
grazie alla messa in funzione di nuovi parchi eolici, solari e sistemi di accumulo, stimando un EBITDA rettificato compreso tra 5,2 e 5,8 miliardi di euro.