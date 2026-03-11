Milano 11:17
Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria, che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.

L'andamento di Bilfinger nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 105,6 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 106,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 107,8.

