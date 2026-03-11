Milano 11:18
44.899 -0,67%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:18
10.336 -0,74%
Francoforte 11:18
23.657 -1,30%

Francoforte: risultato positivo per Evonik Industries

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Evonik Industries
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evonik Industries, che avanza bene dell'1,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evonik Industries rispetto all'indice di riferimento.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Evonik Industries restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 13,88 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 14,31. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 14,74, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```