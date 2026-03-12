Francoforte: nuovo spunto rialzista per Evonik Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit Evonik Industries , che lievita del 2,05%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evonik Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Evonik Industries resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,57 Euro. Supporto visto a quota 14,14. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 15.



