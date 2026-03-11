Germania, inflazione febbraio confermata in frenata all'1,9%

(Teleborsa) - Confermata in franata l'inflazione in Germania a febbraio. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis
, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento dell'1,9% su base annua, rispetto al +2,1% rilevato nel mese precedente.
Su base mensile si registra un +0,2%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,1% di gennaio.
Quanto all'inflazione armonizzata
, ha registrato una salita dello 0,4% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2% su anno (come il dato preliminare).