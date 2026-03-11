Londra: andamento negativo per Halma

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Halma
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Halma
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 38,83 sterline e supporto visto a quota 38,28. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 39,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)