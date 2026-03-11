Londra: andamento negativo per Halma

fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo dell'1,89%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 38,83 sterline e supporto visto a quota 38,28. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 39,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)