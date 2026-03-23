Londra: nuovo spunto rialzista per Halma
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Halma, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 35,72 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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