Londra: nuovo spunto rialzista per Halma

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Halma , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 35,72 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,15. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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