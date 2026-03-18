Londra: scambi in positivo per Halma

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Halma rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Halma si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 38,19 sterline. Prima resistenza a 39,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 37,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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