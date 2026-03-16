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Londra: andamento negativo per Fresnillo
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In breve
16 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per il
leader mondiale dell'argento
, che presenta una flessione del 2,06%.
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