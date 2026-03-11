Londra: balza in avanti Hikma Pharmaceuticals

società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari

FTSE 100

Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,07 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,37. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)