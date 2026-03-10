Avvio cauto per Wall Street all'indomani delle parole di Trump su fine guerra con Iran

(Teleborsa) - Wall Street apre la nuova seduta con un approccio cauto
, dopo un avvio di settimana in verde in scia alla dichiarazione a CBS del presidente statunitense Donald Trump che la guerra con l'Iran è "praticamente completa"
. Il presidente ha anche dichiarato che gli Stati Uniti sono "molto avanti" rispetto ai tempi precedentemente indicati di quattro o cinque settimane e che sta "pensando" di conquistare lo Stretto di Hormuz.
Gli analisti di BCA Research
hanno avvertito che, nonostante l'ottimismo dei mercati alle parole di Trump, gli investitori dovrebbero essere cauti
. Il Chief geopolitical strategist della società, Matt Gertken, ha dichiarato: "Ora che il Presidente Trump sembra dichiarare vittoria e offrirsi di riprendere i negoziati, è probabile che l’Iran lanci un colpo di coda per dimostrare la sua forza in patria e all’estero."
Sul fronte corporate, Kohl's
, catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso il quarto trimestre 2025
(terminato il 31 gennaio 2026) con fatturato in calo del 3,9% su base annua. Sotto i riflettori Oracle
che pubblicherà i risultati del terzo trimestre dopo la chiusura di Wall Street.
Sulla prime rilevazioni, partenza intorno alla parità la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 47.710 punti; sulla stessa linea, avvio senza infamia e senza lode per l'S&P-500
, che rimane a 6.788 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,13%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,05%).
Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-1,16%), utilities
(-0,59%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,50%).