Datrix, il titolo vola dopo che Bytek ottiene la designazione Google Cloud Ready – BigQuery

Datrix

(Teleborsa) -, azienda attiva nelle soluzioni software di Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato un importante traguardo per la sua martech company. La società è entrata nel prestigioso programma Google Cloud Ready – BigQuery per le categorie BI, ML e Advanced Analytics, dopo un rigoroso processo di validazione condotto dai team di Google Cloud. Il mercato ha accolto positivamente la notizia con il titolo che registra un rialzo superiore al 9%.Il riconoscimento certifica l'e l'della Bytek Prediction Platform con l'ambiente BigQuery. Il punto di forza tecnologico è l'approccio warehouse-native e zero-copy: la piattaforma opera direttamente all'interno del data warehouse senza necessità di spostare o duplicare i dati aziendali. Questo modello garantisce alle imprese maggiore sicurezza, scalabilità e una riduzione della complessità architetturale.Grazie a questa designazione, i clienti Bytek beneficiano di una soluzione validata che accelera i, permettendo di trasformare i dati in previsioni operative con elevati standard di performance. Il traguardo segue l'ingresso di Bytek nel Google Cloud Marketplace, consolidando la partnership strategica tra il Gruppo Datrix e l'ecosistema Google Cloud."L’ingresso di Bytek nel programma Google Cloud Ready – BigQuery rappresenta un importante riconoscimento che valorizza un prodotto software in cui abbiamo investito con forte convinzione, rispondendo in modo efficace alla crescente domanda e al rapido ritmo di adozione dell’AI. Poter contare su un’integrazione certificata con BigQuery ci consente di accelerare progetti concreti con brand e partner. È un passo che rende la nostra offerta ancora più credibile, più facile da attivare e pronta a scalare", ha commentato, CEO e Co-Founder del Gruppo Datrix."L’ingresso nel programma Google Cloud Ready – BigQuery valida la nostra visione di un’AI che non sposta i dati, ma li abilita nel luogo in cui risiedono. Oggi la sfida non è più solo prevedere, ma orchestrare: integrando il machine learning tradizionale con nuovi sistemi di reasoning, trasformiamo il data warehouse in un ambiente agentico progettato per i casi d’uso di performance e lifecycle marketing che per noi sono prioritari. Questo approccio warehouse-native consente alle aziende di passare da semplici insight a veri agenti intelligenti capaci di generare un impatto tangibile, rendendo concreti e scalabili il predictive value-based bidding, la monetizzazione e l’iper-personalizzazione", ha aggiunto, Co-Founder di Datrix e CEO di Bytek.