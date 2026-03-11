Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana
, che presenta una flessione del 2,10%.
L'andamento di MediaForEurope
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di MFE A
evidenzia un declino dei corsi verso area 2,864 Euro con prima area di resistenza vista a 2,934. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)