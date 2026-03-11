Milano 15:00
44.878 -0,72%
Nasdaq 15:00
25.077 +0,48%
Dow Jones 15:00
47.488 -0,46%
Londra 15:00
10.335 -0,74%
Francoforte 14:59
23.711 -1,07%

Piazza Affari: scambi negativi per MFE A

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,10%.

L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di MFE A evidenzia un declino dei corsi verso area 2,864 Euro con prima area di resistenza vista a 2,934. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
