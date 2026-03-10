Milano 13:52
45.029 +2,28%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:52
10.405 +1,52%
Francoforte 13:52
23.910 +2,14%

Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE A

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale del 3,70%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MFE A, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,907 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,007 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,847.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
