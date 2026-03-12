Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio , in flessione del 2,23% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ArcelorMittal è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di ArcelorMittal ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 48,3 Euro. Primo supporto individuato a 47,25. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 49,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



