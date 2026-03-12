Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

Giornata negativa per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,97%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 44.185. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 45.390. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 46.595.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)