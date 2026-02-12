Milano 12:54
46.623 +0,24%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 12:54
10.484 +0,11%
Francoforte 12:54
25.189 +1,34%

Banca Ifis, Equita lima target price e conferma Buy

Banche, Finanza, Consensus
Banca Ifis, Equita lima target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Equita ha limato a 30 euro per azione (-2% rispetto al precedente) il target price su Banca Ifis, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. Gli analisti scrivono che la società ha riportato un 4Q25 in linea con le attese a livello stand-alone, con una buona progressione del NII guidata dalla stagionalità favorevole e dal progressivo repricing della raccolta. Su illimity, invece, i risultati sono leggermente sotto le attese per maggiori LLP e impattati da diverse componenti one-off (tra cui gli impatti della due diligence).

L'outlook 2026 è inferiore alle attese, con un utile netto visto a 170-190 milioni di euro (vs stima precedente di Equita a 210 milioni di euro, ora a 180 milioni di euro) in assenza di shock macroeconomici. Il management ha chiarito in call che tale indicazione permetterà ulteriori azioni su illimity di de-risking/vendita di asset che potrebbero presentarsi in corso d'anno.

Dalla call è emerso che ulteriori valutazioni sulla vendita di altri asset non-core di illimity sono in corso e il management anticipa un po' volatilità tra i trimestri legata ai cambi di perimetro. Il 2026 sarà dedicato all'integrazione e al rilancio di illimity: la fusione è ora prevista nel 4Q26. Confermato il target di utile netto 2027 a 250 milioni di euro, mentre il mantenimento di una dividend policy attraente rimane una priorità per il management.

"Il titolo tratta a un Adj. P/E 2026/27 a 10,8x/7,3x, con un dividend yield medio oltre il 9% nel prossimo triennio - si legge nella ricerca - Riteniamo che le valutazioni non scontino i benefici dall'integrazione tra le due società, sulla quale rimaniamo fiduciosi grazie all'eccellente track record del management".
Condividi
```