Banca Ifis, Equita lima target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha limato aper azione (-2% rispetto al precedente) ilsu, confermando la" sul titolo. Gli analisti scrivono che la società ha riportato un 4Q25 in linea con le attese a livello stand-alone, con una buona progressione del NII guidata dalla stagionalità favorevole e dal progressivo repricing della raccolta. Su illimity, invece, i risultati sono leggermente sotto le attese per maggiori LLP e impattati da diverse componenti one-off (tra cui gli impatti della due diligence).L'outlook 2026 è inferiore alle attese, con un utile netto visto a 170-190 milioni di euro (vs stima precedente di Equita a 210 milioni di euro, ora a 180 milioni di euro) in assenza di shock macroeconomici. Il management ha chiarito in call che tale indicazione permetteràche potrebbero presentarsi in corso d'anno.Dalla call è emerso che ulteriori valutazioni sulla vendita di altri asset non-core di illimity sono in corso e il management anticipa un po' volatilità tra i trimestri legata ai cambi di perimetro. Il 2026 sarà dedicato all'integrazione e al rilancio di illimity: la fusione è ora prevista nel 4Q26. Confermato il target di utile netto 2027 a 250 milioni di euro, mentre ilper il management."Il titolo tratta a un Adj. P/E 2026/27 a 10,8x/7,3x, con un- si legge nella ricerca - Riteniamo che le valutazioni non scontino i benefici dall'integrazione tra le due società, sulla quale rimaniamo fiduciosi grazie all'eccellente track record del management".