Banca Sistema, Trium Capital taglia partecipazione allo 0,487%

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha unain, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 9 marzo 2026. In precedenza, al 19 gennaio 2026, la quota era del 5,029%.Con sede a Londra, Trium Capital si presenta come un. L'obiettivo delle sue strategie è offrire una correlazione bassa o negativa con i mercati e solidi rendimenti corretti per il rischio attraverso una gamma di veicoli e soluzioni di investimento personalizzate.Su Banca Sistema è attualmente in corso la riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e di scambiopromossa da Banca CF+.