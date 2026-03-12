Banca Sistema, Trium Capital taglia partecipazione allo 0,487%

(Teleborsa) - Trium Capital
ha una partecipazione dello 0,487%
in Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 9 marzo 2026. In precedenza, al 19 gennaio 2026, la quota era del 5,029%.
Con sede a Londra, Trium Capital si presenta come un liquid alternatives asset manager
. L'obiettivo delle sue strategie è offrire una correlazione bassa o negativa con i mercati e solidi rendimenti corretti per il rischio attraverso una gamma di veicoli e soluzioni di investimento personalizzate.
Su Banca Sistema è attualmente in corso la riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria
promossa da Banca CF+.