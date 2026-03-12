Milano
17:35
44.456
-0,71%
Nasdaq
19:29
24.602
-1,45%
Dow Jones
19:29
46.756
-1,39%
Londra
17:35
10.305
-0,47%
Francoforte
17:35
23.590
-0,21%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 19.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,45% alle 19:30
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,45% alle 19:30
Il Nasdaq-100 si muove a 24.602,55 punti
In breve
,
Finanza
12 marzo 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,45% alle 19:30, tratta in ribasso a 24.602,55 punti.
Argomenti trattati
USA
(439)
·
Nasdaq 100
(129)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,30%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto