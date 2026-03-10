Crisi Golfo, Gruppo Bluvacanze porta a termine rientro di tutti i clienti

(Teleborsa) - Ilha completato ieri ildeterminato dalla nuovadel 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020.Nelle aree interessate dalle tensionidel gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive.ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International.Con, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Unacomposta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svoltee in costante confronto con le principali associazioni di categoria."Le crisi geopolitiche dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati", ha dichiarato, CEO del Gruppo Bluvacanze, ricordando "le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato".