Crisi Golfo, Gruppo Bluvacanze porta a termine rientro di tutti i clienti

(Teleborsa) - Il Gruppo Bluvacanze
ha completato ieri il rientro di tutti i passeggeri coinvolti nello stop ai voli
determinato dalla nuova crisi geopolitica nel Golfo
del 28 febbraio scorso, che ha provocato il più ampio blocco del traffico aereo internazionale registrato dopo la pandemia del 2020.
Nelle aree interessate dalle tensioni si trovavano complessivamente oltre 7.000 travellers
del gruppo, tra clientela leisure, viaggiatori corporate e passeggeri seguiti dalle reti distributive. L’operazione straordinaria di rescue
ha coinvolto tutte le legal entities e le business unit del gruppo: il tour operator Going, la rete Bluvacanze Retail e la travel management company CTI – Cisalpina Tours International.
Con l’ultimo rientro avvenuto ieri
, si conclude una settimana di gestione intensa delle operazioni. Una task force
composta dal top management delle società del gruppo ha operato in stretto coordinamento con le rispettive unità operative e di emergenza, monitorando costantemente l’evoluzione delle restrizioni sui voli e organizzando soluzioni alternative di viaggio. Le operazioni si sono svolte in pieno coordinamento con la Farnesina
e in costante confronto con le principali associazioni di categoria.
"Le crisi geopolitiche dimostrano come, proprio nelle situazioni di emergenza, sia evidente la differenza tra filiere organizzate e viaggi disintermediati", ha dichiarato Domenico Pellegrino
, CEO del Gruppo Bluvacanze, ricordando "le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato".