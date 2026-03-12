Francoforte: andamento rialzista per RWE
(Teleborsa) - Bene la compagnia energetica tedesca, con un rialzo del 3,55%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RWE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di energia rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di RWE sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 56,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 53,55. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 59,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
